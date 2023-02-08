Наиль Магдеев: «Хочешь лишиться ребенка — купи ему мопед или самокат»

Ни одного ДТП с участием самокатов не произошло в Набережных Челнах за 2022 год. Об этом на комиссии БДД сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД по Челнам Радий Кадиков. Пользуясь случаем, мэр города Наиль Магдеев прокомментировал отношение администрации города к данному виду транспорта.

Стоит отметить, что в Казани при этом за тот же период произошло 8 аварий с участием самокатчиков. В Альметьевске — 5.

— Хочешь лишиться ребенка — купи ему мопед или самокат. Понятно, что это современно и модно, но дети есть дети, они по двое, по трое встают. К нам можно по разному относиться, но цыплят по осени считают. Мы за то, чтобы сначала создать инфраструктуру. Можете покалечиться за ваши деньги, а мы уж в стороне постоим. Мы, как власть, должны принимать решения в отношении большого количества людей, — прокомментировал Наиль Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Он также отметил, что в Челнах электросамокаты тоже могут появиться. Однако позже.

Напомним, в августе прошлого года Исполком Набережных Челнов утвердил схемы размещения велопарковок и пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря на территории города. Исключение сделано для электросамокатов.

В июле мэр города заявил о том, что в Челнах нет инфраструктуры для того, чтобы ввести самокаты. Он выразил особое беспокойство по поводу катания на электросамокатах подростков и детей.

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Елизавета Пуншева