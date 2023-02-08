Число жертв землетрясения в Турции выросло до 8,5 тысячи

Число жертв землетрясения в Турции, случившегося 6 февраля, продолжает расти. По последним данным, погибли 8 574 человек.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, травмы в результате землетрясения получили 49 133 человек. Обрушены 6 444 зданий.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Как заявлял накануне Реджеп Тайип Эрдоган, землетрясения в Турции затронули свыше 13 млн человек. Случившееся он назвал одним из самых крупных мировых бедствий.



Фото: kremlin.ru

Напомним, в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.



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Татьяна Демина