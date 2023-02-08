Главное о коронавирусе на 8 февраля: активизация эпидемии в России, отмена режима ЧС в США

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане сделали 8,4 миллиона тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 78 человек. Всего на 8 февраля в республике зарегистрировано 195 855 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 446 человек, за минувшие сутки — 52. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 56 пациентов.



На 8 февраля в Татарстане провели 8 446 837 лабораторных исследований на наличие коронавируса. За прошедшие сутки сделан 6 681 тест. Охват тестированием за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,9.

В России не предвидится существенного роста заболеваемости

За последние сутки в России выявили 10 389 случаев коронавируса, выздоровели 8 104 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 022 832, а выздоровевших — до 21 401 443. Госпитализировали за сутки 1 393 человек. Умерли за сутки 44 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 395 406 человек.



В Роспотребнадзоре сообщили, что в России фиксируется активизация эпидемии коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. За последние сутки в стране COVID-19 подтвердился у 7 615 человек.



В России создали единый тест, позволяющий определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, в том числе, все штаммы коронавируса и грипп. В качестве образца для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки. Исследование занимает менее 30 минут и определяет инфекцию с точностью до 97%.

Правительство Росси не поддержало законопроект Госдумы о льготных условиях поступления в ВУЗы детей погибших в результате заражения коронавирусом медработников. Согласно законопроекту, дети медработников, которые погибли вследствие заражения коронавирусом при исполнении обязанностей, имеют право поступить в ВУЗ на направления по здравоохранению без экзаменов на бюджетную основу.

Фото: duma.gov.ru

В Коми выявили 2 первых случая заражения вариантом коронавируса «кракен», сообщили в Минздраве региона. Оба заболевших — взрослые. Их состояние и предполагаемый источник заражения не уточняются.



Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2022 года составил 2,57 трлн рублей, увеличившись на 12%, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году сильнее всего рос коммерческий (аптечный) сегмент. Его доля по итогам года составила в общих продажах 60,1%, увеличившись на 15% — до 1,68 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ожидать существенного роста заболевания коронавирусом в России не стоит, заявил вирусолог Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. По его словам, рост заражаемости связан с возобновлением учебы в ВУЗах. Последние 4 месяца в стране наблюдаются небольшие подъемы и спады заболеваемости.



Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщило ТАСС. При этом «Матч ТВ» сообщает об ампутации одной стопы. По информации издания, вторую ногу удалось спасти.



В бальнеологическом экокурорте «Кука» появилась программа реабилитации после коронавируса «Свободное дыхание». В нее включены углекислые ванны, физиопроцедуры, кинезитерапия, дыхательная гимнастика, ручной массаж грудной клетки, ингаляция и курс спелеотерапии с воссозданными условиями побережья Мертвого моря.



В Японии отменят требование о прохождении обязательного ПЦР-теста для прибывающих из Китая

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 035 339 раз, 6 845 5946 846 780 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 645 758). На второй строчке — Индия (44 684 864), на третьей — Франция (39 753 017), на четвертой — Германия (37 861 703), на пятой — Бразилия (36 887 991).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 112 124). За ними следуют Бразилия (697 533), Индия (530 746), Россия (387 406, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 479).



За время пандемии было сделано 2 205 782 602 инъекций вакцины против коронавируса.



Американский президент Джо Байден заявил, что в США в скором времени объявят об отмене введенного из-за пандемии коронавируса режима чрезвычайной ситуации. «Число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90%. Мы спасли миллионы жизней и вновь открыли страну», — объяснил он.

Фото: flickr.com

Администрация США не поддерживает законопроект, находящийся на рассмотрении в Палате представителей Конгресса. Он предусматривает отмену требования предъявлять свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну иностранцев.

В Японии в этом месяце планируется отменить требование о прохождении обязательного ПЦР-теста для прибывающих в страну из Китая. При необходимости карантинные службы будут проверять на заражение лишь некоторых иностранцев. Однако, требование о предоставлении справки об отсутствии заражения, сделанной за 72 часа до вылета в Японию остается.



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Елизавета Пуншева