Российский фармрынок по итогам 2022 года вырос на 12% — до 2,57 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2022 года составил 2,57 трлн рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом сегмент показал слабую динамику, считает гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.



В прошлом году сильнее всего рос коммерческий (аптечный) сегмент. Его доля по итогам 2022 года составила в общих продажах 60,1%, увеличившись на 15% — до 1,68 трлн рублей.

На развитие аптечных продаж в 2022 году повлияло увеличение числа россиян, заболевших штаммом коронавируса «омикрон», следует из презентации компании. Также среди причин — ажиотажный спрос на лекарства на фоне введения санкций в марте, а еще ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ в ноябре и декабре, сообщают «Ведомости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце января президент России Владимир Путин указал на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них. Тогда же он призвал создать резерв лекарств в России.



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Маргарита Головатенко