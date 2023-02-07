Роспотребнадзор: в России активизируется эпидемия коронавируса

В России фиксируется активизация эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в стране коронавирус подтвердился у 7 615 человек. Всего в России на 7 февраля зарегистрировано 22 012 443 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 445 заболевших россиян, днем ранее было 450. Выздоровели 8 455 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 393 339 жителей России.

Фото: realnoevremya.ru

Умерли от СOVID-19 за сутки 43 жителя страны. Всего в России от коронавируса скончались 395 362 человека.



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Елизавета Пуншева