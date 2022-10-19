В этом году Татарстан прогнозирует нефтедобычу на уровне 34,9 млн тонн

В этом году Татарстан прогнозирует добычу нефти на месторождениях региона в объеме 34,9 млн тонн, сообщается в материалах к проекту бюджета республики на следующий год.

В 2023 году в республике ожидается снижение добычи нефти до 34,5 млн тонн с последующим ростом в следующем году году до 35,3 млн тонн. Вместе с этим в 2025 году планируется добыть 35,2 млн тонн нефти.

Фото: pxhere.com

Напомним, в 2021 году в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти, что на 5,8% больше, чем в 2020 году.

27,4 млн тонн добытой нефти приходится на компанию «Татнефть», остальные 7,1 млн тонн — на малые нефтяные компании, которые внесли во все уровни бюджета 154 млрд рублей. В целом по стране добыто 524 млн тонн нефти, что на 2,2% больше, чем в 2020 году.



Нефть в регионе добывают ПАО «Татнефть», а также около 30 малых нефтекомпаний. Стоит отметить, что в мае этого года «Татнефть» перестала публиковать ежемесячные данные о своих производственных показателях, в том числе о добыче и переработке нефти.

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Максим Кокунин