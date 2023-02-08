Посольство Шри-Ланки обсуждает увеличение авиарейсов из России

Посольство Шри-Ланки обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну. Об этом рассказал глава дипмиссии Джанита Лиянаге, сообщает «РИА Новости».

— Сейчас между Россией и Шри-Ланкой есть прямое авиасообщение — всего девять рейсов, включая и регулярные, и чартерные. Сейчас мы обсуждаем увеличение числа рейсов с другими авиакомпаниями, — отметила Лиянаге.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также она подчеркнула, что авиакомпания Red Wings планирует начать выполнять регулярные рейсы. По ее словам, соответствующее распоряжение у компании уже есть.

3 февраля Лиянаге сообщала, что Шри-Ланка полностью стабилизировала политическую ситуацию в стране и открыта для туристов, в том числе из России. В декабре 2022 года сообщалось, что казанцы собираются провести зиму в теплых странах из-за смягчения ковидных ограничений и удаленной работы — количество таких путешествий выросло на 86% по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, данные показали, что опрошенные собираются зимовать в теплых странах примерно 5,5 недели, а планировать поездку начинают за 2 месяца до вылета. В Турции и Вьетнаме казанцы задерживаются 4 недели. На Шри-Ланку и в Таиланд едут на 5 недель, а в Израиль — более чем на 7 недель.



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Антон Гаврилов