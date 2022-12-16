«Таиланд и Шри-Ланка»: 86% казанцев планируют зимовать в теплых странах

86% казанцев планируют провести зиму в теплых странах из-за смягчениея ковидных ограничений и удаленной работы. Чаще всего для поездки выбирают Турцию. Такие данные приводит сервис «Яндекс Путешествия».

Аналитики выяснили, что в период с 2022-2023 годы казанцы для «зимовок» также выбирают Таиланд, Вьетнам, Израиль и Шри-Ланку. Реже жителей Казани интересуют зимние поездки в Италию, Египет, Индию. Также данные показали, что зимой казанцы не особо часто ездят на Кипр и в США.

Помимо этого, данные показали, что опрошенные собираются зимовать в теплых странах примерно 5,5 недель, а планировать поездку начинают за 2 месяца до вылета. В Турции и Вьетнаме казанцы задерживаются 4 недели. На Шри-Ланку и в Тайланд едут на 5 недель, а в Израиль — дольше чем на 7 недель.

Фото: Максим Платонов

Наиболее длительные поездки у казанцев занимают больше 4 месяцев. Для маршрутов на такой срок они выбирают Египет, Шри-Ланку и США.

Напомним, что накануне сервис путешествий OneTwoTrip в результате опроса выяснил, что в Казань на Новый год планируют поехать 6,7% россиян. Также аналитики выяснили, что 53,8% россиян хотят отпраздновать новогоднюю ночь дома.

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Антон Гаврилов