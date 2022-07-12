«Буквально завтра-послезавтра строители зайдут внутрь Петропавловского собора»

Фото: Максим Кокунин

Сегодня в Петропавловском соборе Казани состоялись праздничные мероприятия по случаю дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Перед началом праздничной программы к прихожанам с речью обратились митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также депутат Госдумы от республики Ильдар Гильмутдинов. Они рассказали о ходе работ по реконструкции храма и поздравили граждан с православным праздником. На этом событии побывал корреспондент «Реального времени».

«Мы должны сделать все для того, чтобы он был с иголочки»

По словам митрополита Кирилла, храм имеет особую ценность для города и в скором времени он сможет вернуть свой первоначальный облик. Он отметил, что собор сможет вдохновить граждан Казани на свершение благих дел и стать пристанищем для утешения.

— Через некоторое время мы сможем увидеть своими глазами этот собор в полной и настоящей красоте, он будет настоящим утешением для нашего города, для всех тех, кто здесь живет, и тех, кто сюда с любовью приезжает. Раньше праздник Петра и Павла был особенно любим, и сейчас тоже эта любовь возвращается в нашу жизнь. Хотим пожелать все вам доброго здоровья, Божьей помощи и горения веры, которое было и у апостола Петра, и апостола Павла. Потому что, вы посмотрите на Петра, у него только мысль начинает подходить, а он уже бросается навстречу к Господу нашему Иисусу Христу. Он был самый старший из апостолов, а ноги у него были моложе молодых. Он бежал за Христом, его горячее сердце и любовь являются знаменем нашей веры, — заявил он.

Фото: Максим Кокунин

Митрополит поздравил всех прихожан с праздником и вручил Ильдару Гильмутдинову награду Казанской епархии — медаль святителя Гурия. Депутат отметил, что эта награда принадлежит всей команде, занимающейся реставрацией Петропавловского собора. По его словам, работы ведутся около пяти лет, но вскоре они будут завершены.

— Сделано очень многое, и хотелось бы, чтобы мы очень быстро вернули этот объект в первозданный вид, но работа очень сложная. Не поверите, сколько выявляется моментов, которые требуют кропотливости. Здесь торопиться нельзя, и мы должны сделать все для того, чтобы он был с иголочки, чтобы все было так, как было в первозданном виде, чтобы в ближайшие годы мы больше не возвращались к его реконструкции. Здесь будет и благоустройство территории, и входные. Буквально завтра-послезавтра строители зайдут во внутренние дела собора. В том числе будет колокольня, и я думаю, на следующий год мы ее завершим, — сказал политик.

Фото: Максим Кокунин

Сколько было вложено с начала реставрации

С начала 2022 года в Казани на реставрацию Петропавловского собора на улице Мусы Джалиля выделили 72 миллиона рублей из федерального бюджета. Всего за семь лет на работы на этом объекте культурного наследия федерального значения направили почти 239,2 миллиона рублей, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала госзакупок.



Первый контракт на ремонтно-реставрационные работы заключили еще в декабре 2015 года со столичным АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Сумма составила 18,84 миллиона рублей.

Фото: Максим Кокунин

Контракты также заключались с московским ООО «Инженерная геология исторических территорий». Эта компания, в частности, занималась противоаварийными реставрационными работами на колокольне за 43,2 миллиона рублей. На разработку и доработку проектной документации заключили контракты на общую сумму в 31,85 миллиона рублей. Почти в 364 тысячи рублей обошелся технический надзор за проведением работ, а авторский надзор и научное руководство стоили почти 2,3 миллиона.



Итого в общей сложности в объект с 2015 года вложили почти 317 миллионов рублей.

В 2022 году контракты на 40 и 32 миллиона заполучило московское ООО «Равелин». Оно займется ремонтно-реставрационными и ремонтно-строительными работами на втором ярусе трапезной.



Историческая справка

Петропавловский собор было решено возвести в 1772 году в память о визите в Казань императора Петра I. Закладка храма совершена в 1723 году, а освящение состоялось в 1726 году. Собор сильно повреждался пожарами в 1742, 1749, 1815, 1842 годах, а в 1774 году был разграблен пугачевцами. Особенно сильно он пострадал после пожара 1815 года, когда выгорели нижний храм и северные приделы на первом и втором этажах. С 1931 года началась кампания по закрытию храма.

Фото: Максим Кокунин

В 1931 году на собрании группкома политпросвета выступала товарищ Шисранова, которая, ввиду острой необходимости в жилплощади вообще и под культучреждения в частности, потребовала передать собор «под клуб, читальню или библиотеку». В 1967 году в верхнем храме разместили реставрационные мастерские Госмузея ТАССР. В верхнем храме перед иконостасом расположили бильярд, в алтаре — так называемый красный уголок и конференц-зал.

В конце 80-х годов XX века совместными усилиями епархии и казанской интеллигенции удалось добиться возвращения собора. Стоит отметить, что главное украшения Петропавловского собора — это величественный, современный храму 25-метровый семиярусный иконостас.

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Максим Кокунин