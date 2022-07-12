В Казани на реставрацию Петропавловского собора из бюджета направили почти 240 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

С начала 2022 года в Казани на реставрацию Петропавловского собора на улице Мусы Джалиля выделили 72 миллиона рублей из федерального бюджета. Всего за семь лет на работы на этом объекте культурного наследия федерального значения направили почти 239,2 миллиона рублей, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала госзакупок.



Первый контракт на ремонтно-реставрационные работы заключили еще в декабре 2015 года со столичным АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление». Сумма составила 18,84 миллиона рублей.

Контракты также заключались с московским ООО «Инженерная геология исторических территорий». Эта компания, в частности, занималась противоаварийными реставрационными работами на колокольне за 43,2 миллиона рублей.



На разработку и доработку проектной документации заключили контракты на общую сумму в 31,85 миллиона рублей. Почти в 364 тысячи рублей обошелся технический надзор за проведением работ, а авторский надзор и научное руководство стоили почти 2,3 миллиона.

Фото: Анна Сейтумерова

Итого в общей сложности в объект с 2015 года вложили почти 317 миллионов рублей.

В 2022 году контракты на 40 и 32 миллиона заполучило московское ООО «Равелин». Оно займется ремонтно-реставрационными и ремонтно-строительными работами на втором ярусе трапезной.

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Татьяна Демина