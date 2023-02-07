В Красном Кресте заявили о полутора тысячах погибших в Сирии из-за землетрясения

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Более 1,5 тысячи человек погибли и более 3,5 получили ранения в Сирии из-за землетрясения. Такие цифры на брифинге в ООН озвучил глава делегации Международной федерации Красного Креста в Сирии Мадс Бринч Хансен.

— По последним данным, в Алеппо, Латакии и Хаме обрушилось 175 зданий. Погибло 1 509 человек и 3 548 были ранены. Только в Хаме и Латакии сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Ожидается, что в течение следующих 24 часов это число резко возрастет, — отметил он.

Кроме того, по текущим оценкам, около 4 тысяч семей потеряли свои дома, добавил Хансен.

Сегодня в Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,3 в центральном районе. Эпицентр толчков находился в 13 км к северо-востоку от города Бесни, очаг залегал на глубине 10 км.

Фото: скриншот видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

Вчера в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Сирии число жертв землетрясения превысило 1 тысячу, еще 2,4 тысячи человек пострадали.

6 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий землетрясения. Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.



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Елизавета Пуншева