В результате землетрясения в Турции погиб 3 381 человек

В Турции число погибших при землетрясении выросло до 3 381 человека. Об этом сообщают местные власти.

Еще 20 436 жителей страны получили ранения. Всего в результате землетрясения обрушилось 5 775 зданий.

Фото: скриншот видео

Вчера в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

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Айрат Назипов