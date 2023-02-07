У трамвая в Казани загорелась крыша — движение электротранспорта частично парализовано

На проспекте Ямашева в Казани загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

— Вследствие ночного перепада температуры произошел обрыв контактного провода на ул. Ямашева. Оборвавшийся провод упал на реостат, расположенный на крыше трамвайного вагона. Произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание. Благодаря уверенным действиям водителя трамвая, который самостоятельно потушил возгорание, вагон серьезных повреждений не получил, — отмечается в заявлении.

Сейчас специалисты устраняют последствия. Движение трамваев № 5, 5а, 6, 7 временно ограничено.

Напомним, в конце ноября в Казани прошел ледяной дождь, из-за чего контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети, длительным простоям подвижного состава.

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Айрат Назипов