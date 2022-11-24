В Казани ледяной дождь привел к повреждениям контактной сети и пантографов трамваев

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани вечером 23 ноября прошел ледяной дождь, из-за чего контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Это привело к многочисленным повреждениям и обрывам контактной сети, длительным простоям подвижного состава, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Аварийная служба «Метроэлектротранса» восстанавливала поврежденные участки — за сутки осуществили 18 выездов, последнее повреждение устранили в 4.20. Последний вагон с линии зашел в депо 5.20.

Вагоны должны пройти технический осмотр, который проводится с задержкой. Сейчас на линии работают 70 трамвайных вагонов из 87.

— По мере прохождения всех необходимых технических процедур вагоны будут выпущены на линию в полном объеме. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сообщили в «Метроэлектротрансе».

Вчера в Казани между остановками «Улица Парижской Коммуны» и «Площадь Тукая» произошло возгорание на трамвайном вагоне №1316. Причиной происшествия стало обледенение рабочего контактного провода и пантографа трамвая, в результате которого возникла электрическая дуга и загорелся ящик пантографа.



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Маргарита Головатенко