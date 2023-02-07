Часть Авиастроительного района Казани осталась без света

Часть Авиастроительного района Казани сегодня осталась без света из-за аварийного отключения электричества. Оно произошло в 7.42 по мск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Аварию уже устраняют, на месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

В МЧС добавили, что к работам привлекли 23 человека и 9 единиц техники.

В январе в Казани во дворе на ул. Габишева, 4 из здания трансформаторной подстанции было замечено задымление, однако обошлось без пожара — произошло короткое замыкание. Под отключение электроснабжения попали пять жилых многоквартирных домов, частично п. Плодопитомник и детский сад.



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Илина Хакимова