В Казани задымилась трансформаторная будка — обошлось без пожара

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня вечером в Казани во дворе на ул. Габишева, 4 из здания трансформаторной подстанции было замечено задымление, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без горения. Тушение не проводилось.



В МЧС отметили, что под отключение электроснабжения попали пять жилых многоквартирных домов, частично п. Плодопитомник и детский сад. Производится переподключение электросетей. Ориентировочно, по сведениям РЭС, на устранение необходимо 1,5—2 часа.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Аварийная бригада электросетей прибыла к месту. Причину короткого замыкания установят специалисты.

Летом в Казани произошел пожар на трансформаторной подстанции на улице Зур Урам, который был оперативно потушен.

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Илина Хакимова