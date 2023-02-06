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ФК «КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровск»

20:40, 06.02.2023
ФК «КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровск»
Фото: ФК «КАМАЗ»

Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» проиграл хабаровскому СКА в матче в Турции. Игра завершилась со счетом 1:2.

В составе челнинского клуба гол забил Дамир Талинкин.

3 февраля «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинцев.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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