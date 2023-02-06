ФК «КАМАЗ» проиграл «СКА-Хабаровск»
Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» проиграл хабаровскому СКА в матче в Турции. Игра завершилась со счетом 1:2.
В составе челнинского клуба гол забил Дамир Талинкин.
3 февраля «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинцев.
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Маргарита ГоловатенкоСпортФутбол Татарстан
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