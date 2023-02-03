Челнинский «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в контрольном матче

Фото: ФК «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинцев.

Счет в игре открыл полузащитник «Шинника» Павел Кузнецов. Он отличился на 6-й минуте. Равновесие в счете восстановил Александр Гаглоев, который забил с пенальти на 30-й минуте. Победу челнинскому клубу принес Валентин Пальцев. Футболист замкнул подачу с углового за 14 минут до конца встречи.

Сейчас игроки ФК «КАМАЗ» находятся в Турции. В рамках сбора они сыграют с ФК «СКА-Хабаровск» (6 февраля), с тульским «Арсеналом» (9 февраля) и с клубом из Узбекистана «Кызылкумом» (13 февраля).

Фото: ФК «КАМАЗ»

Напомним, неделю назад «КАМАЗ» объявил об изменениях в составе команды. Клуб подписал контракт с нападающим ФК «Балтика» Александром Щербатюком.

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Айрат Назипов