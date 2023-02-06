Bloomberg: США хотят ввести пошлины в размере 200% на алюминий из России

Власти США готовятся к введению пошлины на алюминий из России в размере 200%, решение примут на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Пошлины такого уровня «фактически прекратят импорт металла из России в США», считают в агентстве.

При этом Россия — второй по величине производитель металла в мире, а поставляемый ей алюминий составляет порядка 10% от общего объема импорта США, указывает RT.

Фото: pxhere.com

В конце минувшей недели США впервые перечислили на нужды Украины конфискованные российские активы. Речь идет о сумме в более $5 млн российского предпринимателя Константина Малофеева. Сумма составляет 5 379 876 долларов и 94 цента, которые хранились на счету Малофеева в банке Sunflower Bank. В 2014 году он уже попадал под санкции США, повторно ограничения против него были введены в апреле 2022 года.



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Маргарита Головатенко