Казанские медицинские учреждения отремонтируют почти за 400 миллионов рублей

Как выяснило «Реальное время», в зданиях медицинских учреждений Казани планируется провести капитальный ремонт. Сумма контракта составляет более 380 миллионов рублей.

Исполнителю предстоит провести ремонтные работы в 5 учреждениях города. К ним относятся:

«Межрегиональный клинико-диагностический центр» по адресу: улица Карбышева, дом №2а,

здание стационара «Центральной городской клинической больницы №18» по адресу: улица Х. Мавлютова, дом 2,

стационарные блоки «Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова» по адресу: пр. Победы, дом 83,

здание стационарного отделения №4 «Республиканского наркологического диспансера» по адресу: улица Сеченова, дом №6,

здание ремонтно-механической мастерской «Станции скорой медицинской помощи» по адресу: улица Тэцевская, дом №199.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо монтажных и демонтажных работ, в учреждениях необходимо установить новую мебель и технику, в том числе медицинскую. Кроме того, в некоторых из зданий планируется заменить вентиляционную и кондиционную системы и инженерные и слаботочные сети.

Провести капитальный ремонт зданий медучреждений предстоит до 1 декабря текущего года.

Напомним, с начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева