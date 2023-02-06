Япония устанавливает потолок цен на нефть из России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство Японии, продолжая усиление санкций против России из-за ее действий на Украине, а также в соответствии с позицией Группы семи (G7) устанавливает потолок цен на российские нефтепродукты, сообщили в МИДе страны. Меры вступают в силу с 6 февраля.

— Наша страна вводит меры по запрету импорта сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных в России, выше предельной цены: для дорогостоящих нефтепродуктов — $100 за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой — 40$ за баррель, — сказано в сообщении.

Отметим, что объявленные Японией санкционные меры соответствуют аналогичным, объявленным Евросоюзом 5 февраля.



Совет ЕС утвердил решение о введения потолка цен 4 февраля. На российские нефтепродукты установлены два уровня цен: потолок на дизель будет установлен на уровне $100 за баррель. На дисконтные нефтепродукты — $45 за баррель.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

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Илина Хакимова