«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с ХК «Куньлунь Ред Стар»

Казанский «Ак Барс» объявил состав на игру против команды «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится в Мытищах сегодня в 17.30.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Василий Токранов — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов, Артем Лукоянов — Михаил Глухов — Никита Дыняк.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В КХЛ команды провели 12 очных матчей — 4 раза побеждал «Куньлунь», 8 побед у «Ак Барса». Разница шайб — 23:34 в пользу казанцев. 19 декабря прошлого года «Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» со счетом 3:1.

Сегодня тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко заявил, что команда в матче против «Куньлунь Ред Стар» будет отталкиваться от своей игры.

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Айрат Назипов