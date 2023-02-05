«Ак Барс» объявил состав на гостевой матч с ХК «Куньлунь Ред Стар»
Казанский «Ак Барс» объявил состав на игру против команды «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ состоится в Мытищах сегодня в 17.30.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Василий Токранов — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Константин Лучевников — Даниил Журавлев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;
- Семен Терехов, Артем Лукоянов — Михаил Глухов — Никита Дыняк.
В КХЛ команды провели 12 очных матчей — 4 раза побеждал «Куньлунь», 8 побед у «Ак Барса». Разница шайб — 23:34 в пользу казанцев. 19 декабря прошлого года «Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Куньлунем» со счетом 3:1.
Сегодня тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко заявил, что команда в матче против «Куньлунь Ред Стар» будет отталкиваться от своей игры.
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