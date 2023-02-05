Тренер казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко: «Будем отталкиваться от своей игры»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о предстоящей игре против ХК «Куньлунь Ред Стар», которая состоится сегодня в Мытищах. Матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ стартует в 17:30.

— Самое главное — отталкиваться от своей игры. А, во-вторых, до плей-офф остаётся всё меньше времени, поэтому необходимо, чтобы каждый пазл сочетался с каждым, и в итоге получилась красивая картина, — отметил тренер.

Вспоминая прошедший матч, Бабенко отметил, что это был хороший поединок. По мнению тренера, уровень игры соответствовал матчам плей-офф.

Фото: ak-bars.ru

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» проиграл питерскому СКА со счетом 7:4. Команда пропустила четыре безответных шайбы в последнем периоде.



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Айрат Назипов