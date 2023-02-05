Главное о коронавирусе на 5 февраля: 82 тысячи умерших в Китае после отмены ограничений, будущее «кракена»
В ДРКБ расформирован ковидный госпиталь
- В Казани ковидный госпиталь в ДРКБ окончательно расформирован и закрыт неделю назад. Три года назад больница стала одной из первых в Татарстане, где организовали временный инфекционный госпиталь. Когда набирали персонал, было сложно, призналась заместитель главного врача ДРКБ по работе с сестринским персоналом Надежда Погуляй. Некоторых приходилось уговаривать, а были и те, кто вызывался добровольно.
- «Когда пошла первая волна, люди боялись уходить домой, чтобы не заразить своих домашних. Мы же не знали, как поведет себя инфекция», — вспоминает Надежда Погуляй. Сотрудники ДРКБ после тяжелой смены в ковидном госпитале ночевали в Доме Роналда Макдоналда. «Было такое, что по несколько недель наши медики не видели своих семей», — рассказала Надежда Погуляй.
«Кракен» в России может остаться единичными случаями
- «Кракен» в России проявляется единичными случаями и не станет доминирующим, уверен заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, у нет нет возможности быстро распространиться на территории страны.
- В Туве вылечилась женщина, которая заразилась подвариантом коронавируса «кракен». Она была второй, у кого в России подтвердился эта разновидность «омикрона». Болезнь у пациентки протекала в легкой форме.
- Высоких цифр числа зараженных коронавирусом не прогнозирует Камиль Хафизов. Их, по его словам, удастся избежать, поскольку большая часть населения уже переболела, и у нее есть иммунитет.
Более 80 тысяч умерших в Китае после отмены COVID-ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 618 450 раз, 6 844 043 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 590 201). На второй строчке — Индия (44 684 588), на третьей — Франция (39 741 331), на четвертой — Германия (37 822 577), на пятой — Бразилия (36 867 401).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 111 495). За ними следуют Бразилия (697 365), Индия (530 745), Россия (387 279, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 393).
За время пандемии было сделано 13 280 676 492 инъекции вакцины против коронавируса.
- После отмены антиковидных ограничений, с 8 декабря 2022 года, в Китае от коронавируса скончались 82 238 человек. Они умирали либо от дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, либо от обострения заболеваний, спровоцированных вирусом.
- Руководитель избирательной комиссии Кипра Костас Костантину после начала голосования на президентских выборах рассказал, что возникли некоторые сложности с заменой сотрудников, заразившихся COVID-19. В целом же особых проблем нет. Выборы проходят на Кипре и в некоторых регионах за границей.
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