В Татарстане продолжает расти число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 23 по 29 января в Татарстане госпитализировали 229 пациентов с коронавирусом. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, это на 57% больше, чем за предыдущую неделю.

Напомним, со 2 по 8 января в Татарстане в больницы попало 113 заболевших COVID-19, с 9 по 15 января — 129, а с 16 по 22 января — 146. Таким образом, число госпитализаций в республике растет третью неделю подряд.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 195 087 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 192 153 жителя республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина