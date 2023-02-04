С начала года в Татарстане произошли 300 пожаров — погибли 13 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории Татарстана в период с 1 января и по 3 февраля 2023 года произошли 300 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что в этих пожарах пострадали 22 человека, а еще 13 — погибли. Вместе с этим, силами пожарных подразделений, были спасены 32 человека.

Как отмечают в пресс-службе, основными причинами пожаров, которые повлекли за собой гибель людей, явились:

неосторожное обращение с огнем, в т.ч. при курении;

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов;

нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце прошлой недели в Казани произошел пожар на улице Закиева, 25. В коридоре квартиры на первом этаже девятиэтажного дома горели вещи, площадь пожара составила 3 кв. м. В огне пострадал мужчина, которого доставили в больницу №7 с ожогами первой-второй степени и отравлением продуктами горения.

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Максим Кокунин