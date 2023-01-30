В Казани ночью на пожаре спасли мужчину
В Казани минувшей ночью на пожаре спасли мужчину. Все случилось 29 января в 21.00 на улице Закиева, 25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
В коридоре квартиры на первом этаже девятиэтажного дома горели вещи, площадь пожара составила 3 кв. м. Огонь ликвидировали в 21.49.
Пострадавшего доставили в больницу №7 с ожогами первой-второй степени и отравлением продуктами горения. Причину пожара предстоит установить.
В многоквартирном доме на улице Парина, 6 в Казани произошел пожар. Никто не пострадал. Работало одно звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.
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