В Казани ночью на пожаре спасли мужчину

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани минувшей ночью на пожаре спасли мужчину. Все случилось 29 января в 21.00 на улице Закиева, 25, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



В коридоре квартиры на первом этаже девятиэтажного дома горели вещи, площадь пожара составила 3 кв. м. Огонь ликвидировали в 21.49.

Пострадавшего доставили в больницу №7 с ожогами первой-второй степени и отравлением продуктами горения. Причину пожара предстоит установить.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В многоквартирном доме на улице Парина, 6 в Казани произошел пожар. Никто не пострадал. Работало одно звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.



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Маргарита Головатенко