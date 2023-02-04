Совет Федерации призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что ведомство призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями, наподобие сожжения Корана.

По ее словам, произошедшее является «разжиганием межрелигиозной розни». Оправдывать свободу самовыражения и свободу слова подобными методами недопустимо, подчеркнула Матвиенко.

— Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности, — говорится в публикации в ее Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

— Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО, — заявил Эрдоган.

27 января лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран в Дании. Скандальную акцию радикал провел в Копенгагене. Отмечалось, что для реализации плана Палудану выделили отдельное место, которое охранялось силовиками.



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Максим Кокунин