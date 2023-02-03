Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский «Спартак» в гостевом матче

Хоккеисты «Нефтехимика» переиграли «Спартак» в Москве. Подопечные Олега Леонтьева завершили матч победой со счетом 3:2

В первом периоде отличился Рафаэль Бикмуллин. Во второй двадцатиминутке преимущество нижнекамской команды упрочил Евгений Кашников. А уже на 45-й минуте Павел Порядин довел счет до разгромного.

Москвичам удалось отыграть две шайбы. Сначала гол забил Максим Цыплаков, а затем его партнер Федор Свечков.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

В предыдущем матче нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в овертайме. Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене», завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

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Айрат Назипов