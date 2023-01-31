Нижнекамский «Нефтехимик» вырвал победу у «Автомобилиста» в овертайме

Фото: скриншот видео

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист» в овертайме. Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене», завершилась победой хозяев со счетом 4:3

Первый гол на 12-й минуте встречи забил нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров. Затем гости забросили три шайбы. Отличились: Сергей Широков, Даниил Тарасов и Денис Баранцев. Затем нижнекамская команда восстановила равновесие в счете. Сначала забил Рафаэль Бикмуллин, а после и его партнер — Семен Кизимов.

В основное время матча команды не смогли выявить победителя. Встреча продолжилась в овертайме. Там сильнее оказались хоккеисты «Нефтехимика». Победу команде принес Кирилл Воробьев. Он забил за секунду до конца игры.

Фото: hcnh.ru

Отметим, что в последний раз команды встречались между собой 27 января. Тогда подопечные Олега Леонтьева обыграли «Автомобилист» в гостях со счетом 1:2.

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Айрат Назипов