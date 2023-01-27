Челнинский «КАМАЗ» подписал нападающего и расстался с полузащитником

Фото: ФК «КАМАЗ»

Челнинский «КАМАЗ» объявил об изменениях в составе команды. Клуб подписал контракт с нападающим ФК «Балтика» Александром Щербатюком, сообщает пресс-служба.

19-летний футболист будет выступать в «КАМАЗе» под 78-м номером. На протяжении двух последних сезонов он выступал во Второй лиге в составе команды «Балтика-БФУ» (фарм-клуб ФК «Балтика», — прим. ред.). Он сыграл 45 матчей и забил 14 голов.

Вместе с тем команду покидает опорный полузащитник Артем Исик. Футболист был арендован у ставропольского «Динамо» в сентябре прошлого года.

Фото: ФК «КАМАЗ»

Напомним, две недели назад состав челнинского клуба пополнил полузащитник московского «Торпедо» Богдан Рейхмен. Он перешел в «КАМАЗ» на правах аренды до конца сезона.



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Айрат Назипов