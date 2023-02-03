Казанский «Ак Барс» объявил состав на матч с ХК СКА
Казанский «Ак Барс» сегодня играет в гостях против СКА в Санкт-Петербурге. Матч пройдет в Ледовом дворце сегодня в 19.30.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);
- Василий Токранов — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);
- Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Дмитрий Юдин — Даниил Журавлев, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Никита Дыняк;
- Семен Терехов, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Михаил Глухов.
У петербуржцев в список травмированных помещены шесть игроков: Евгений Кетов, Никита Комаров, Данила Моисеев, Николай Прохоркин, Роман Рукавишников и Артем Швец-Роговой.
17 ноября прошлого года «Ак Барс» одержал домашнюю победу над СКА со счетом 5:2. В предыдущем матче КХЛ команда из Санкт-Петербурга проиграла «Локомотиву» со счетом 1:2. В свою очередь казанцы обыграли «Барыс». Эта победа позволила подопечным Зинетулы Билялетдинова возглавить Восточную конференцию КХЛ.
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