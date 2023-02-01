«Ак Барс» обыграл «Барыс» и возглавил Восточную конференцию КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд в рамках регулярного сезона «Фонбет Чемпионата КХЛ». На своем льду подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли хоккеистов казахстанского «Барыса». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1.
На 14-й минуте встречи шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Спустя 5 минут гости сравняли счет. Отличился Антон Сагадеев.
Победу казанцам в третьем периоде принес Михаил Глухов. Он забил гол в меньшинстве.
Таким образом «Ак Барс» набрал 75 очков в 58 играх и впервые возглавил Восточную конференцию. У ближайших преследователей, новосибирской «Сибири» столько же очков в 59 матчах.
В предыдущем матче «Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор». Казанцы победили со счетом 6:0.
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