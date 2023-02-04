Казанские ученые разрабатывают лекарство от старения

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Лекарство от старения разрабатывают ученые Казанского медицинского университета. Для этого они исследуют генетические коды долгожителей республики и онкологические и ментальные заболевания, сообщает «ГТРК Татарстан».

Для эксперимента ученые пригласили около 200 долгожителей Казани. После изучения их ДНК и привычек получится вывести несколько основных принципов для долгой жизни.

— Выведем определенные факторы, которые в дальнейшем могут предлагаться врачам и пациентам как некие советы, как прожить долгую жизнь, при этом оставаться активным, здоровым, — объяснил заведующий Лабораторией генетики, старения и долголетия Казанского государственного медицинского университета Ильдус Ахметов.

По подсчетам исследователей, лекарство будет разработано через 7—10 лет. Они считают, что препарат от старения — лишь вопрос времени.

Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в российские аптеки в настоящее время стабильная, а отсутствие отдельных препаратов носит кратковременный характер. Он подчеркнул, что Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств.

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Елизавета Пуншева