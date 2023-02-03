Руслан Садыков, «Марусовка»: «Сегодня получил протокол Роспотребнадзора — у нас не обнаружена сальмонелла»

После того, как неделю назад одна из посетительниц ресторана «Марусовка» пожаловалась на плохое самочувствие в конце дня, в ресторане оперативно была проведена тщательная проверка Роспотребнадзора. Посетительница подозревала возможное заражение сальмонеллой во время своего завтрака, содержащего яйца пашот.



«Служба Роспотребнадзора оперативно и максимально внимательно провела комплексную проверку в нашем ресторане, во время которой взяли смывы с 20 кухонных поверхностей, пробы воды и 10 продуктов. Среди них — все продукты, которые входят в рецептуру вафель с лососем и яйцом пашот. 20 сотрудников ресторана сдали мазки на бакпосев, — рассказал Руслан Садыков, директор ресторана «Марусовка», в стриме «Реальное время Live». — Сегодня я получил официальный протокол Роспотребнадзора, о том, что у нас не обнаружена сальмонелла».