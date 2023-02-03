Татарстан вошел в десятку регионов страны по количеству потенциальных доноров костного мозга
Татарстан занял десятое место по количеству добровольцев, готовых стать донорами костного мозга. Свое согласие выразили 272 человека. При этом количество потенциальных доноров костного мозга в республике составило 368 человек.
Речь идет о совместном проекте «Почты России», Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и «Русфонда». Он был запущен в 2021 году. В проекте участвуют жители самых отдаленных регионов, малых городов и поселков.
— Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь тем пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект — большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании, — отметила генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр» Анна Андрюшкина.
Лаборатория Национального РДКМ в Казани уже получила 5 917 конвертов с биообразцами. Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст — 33 года.
— Наша главная задача — помочь Национальному РДКМ расширить географию проекта и дать возможность вступить в регистр доноров костного мозга жителю каждого населенного пункта России. Результаты полутора лет работы доказывают, что мы отлично с этим справляемся. У «Почты» 38 000 отделений, в любом из них можно заказать конверт со специальными палочками для взятия мазка с внутренней стороны щеки, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности «Почты России» Раиса Ирз.
Напомним, в конце ноября прошлого года в ДРКБ начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним. Казанские врачи работают совместно с клиникой им. Дмитрия Рогачева.
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