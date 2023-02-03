Татарстан вошел в десятку регионов страны по количеству потенциальных доноров костного мозга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занял десятое место по количеству добровольцев, готовых стать донорами костного мозга. Свое согласие выразили 272 человека. При этом количество потенциальных доноров костного мозга в республике составило 368 человек.

Речь идет о совместном проекте «Почты России», Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и «Русфонда». Он был запущен в 2021 году. В проекте участвуют жители самых отдаленных регионов, малых городов и поселков.

— Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь тем пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект — большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании, — отметила генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр» Анна Андрюшкина.

Фото: ДРКБ Казань (архив)

Лаборатория Национального РДКМ в Казани уже получила 5 917 конвертов с биообразцами. Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст — 33 года.

— Наша главная задача — помочь Национальному РДКМ расширить географию проекта и дать возможность вступить в регистр доноров костного мозга жителю каждого населенного пункта России. Результаты полутора лет работы доказывают, что мы отлично с этим справляемся. У «Почты» 38 000 отделений, в любом из них можно заказать конверт со специальными палочками для взятия мазка с внутренней стороны щеки, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности «Почты России» Раиса Ирз.

Напомним, в конце ноября прошлого года в ДРКБ начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним. Казанские врачи работают совместно с клиникой им. Дмитрия Рогачева.

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Айрат Назипов