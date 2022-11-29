В Казани на базе ДРКБ начали делать трансплантацию костного мозга детям
В Детской республиканской клинической больнице, расположенной в Казани, начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним. Об этом объявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
— Мы начали трансплантацию костного мозга для ребенка. Это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации. Мы работаем совместно с клиникой им. Дмитрия Рогачева, — рассказал он.
Марат Садыков обратил внимание, что трансплантация костного мозга занимает много времени:
— Это не одного дня [операция], как трансплантация печени, почек, сердца. Это довольно длительный период. Я думаю мы в этом направлении найдем свою нишу и будем работать совместно с федеральным центром, — заявил глава Минздрава Татарстана.
Напомним, Детская республиканская клиническая больница Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики. За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым