В Казани на базе ДРКБ начали делать трансплантацию костного мозга детям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Детской республиканской клинической больнице, расположенной в Казани, начали выполнять трансплантацию костного мозга несовершеннолетним. Об этом объявил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

— Мы начали трансплантацию костного мозга для ребенка. Это первый в истории здравоохранения республики такой метод трансплантации. Мы работаем совместно с клиникой им. Дмитрия Рогачева, — рассказал он.

Марат Садыков обратил внимание, что трансплантация костного мозга занимает много времени:

— Это не одного дня [операция], как трансплантация печени, почек, сердца. Это довольно длительный период. Я думаю мы в этом направлении найдем свою нишу и будем работать совместно с федеральным центром, — заявил глава Минздрава Татарстана.

Скриншот трансляции

Напомним, Детская республиканская клиническая больница Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики. За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.

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Татьяна Демина