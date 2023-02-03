В Казани откроют мемориальную доску Герою Советского Союза Гани Сафиуллину

В Казани установят мемориальную доску Герою Советского Союза Гани Сафиуллину. Торжественное мероприятие пройдет 4 февраля в 11.00 возле дома по адресу: улица Адамюка, 4. Именно там проживал генерал-лейтенант.

Автор мемориальной доски — член отделения Союза художников России в Татарстане скульптор Артур Давыдов. Среди его проектов композиция, посвященная Туфану Миннуллину, в Нижнекамске, бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова в д. Альвидино Пестречинского района и другие.

Гани Сафиуллин (в личном деле — Ганий) родился 1 июля 1905 года в селе Старый Кишит Казанского уезда Казанской губернии. Служил в Красной Армии с 1927 года. Принимал участие в Великой Отечественной войне с 1941 года. Был командиром 38-й стрелковой дивизии и 25-го гвардейского стрелкового корпуса (7-я гвардейская армия).

Фото: ru.wikipedia.org/Игорь Алексеев

В составе войск Донского, Воронежского, Степного и 2-го Украинского фронтов принимал участие в Сталинградской битве (1942—43), в Кировоградской (1944), Ясско-Кишиневской (1944), Будапештской (1944—45), Пражской (1945) наступательных операциях и в боях против японских войск (1945). 25—30 сентября 1943 г. группа солдат под руководством Г. Сафиулина форсировала реку Днепр в районе сел Бородаевка и Домоткань (Верхнеднепровский район Днепропетровской области Украинской ССР), отражая постоянные атаки противника, расширила занятый плацдарм по фронту на 25 километров, в глубину на 15 километров и прочно удерживала его до подхода основных сил.

С 1957 года находился в запасе. Он жил в Казани и работал председателем Совета ветеранов войны. Вел активную общественную деятельность. Умер 14 октября 1973 года и похоронен на Арском кладбище. В честь Гани Сафиуллина назвали улицу в Приволжском районе Казани.

Напомним, в Казани 13 февраля откроют мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. Она появится на доме 10 по улице Пушкина в Казани. А уже в июне в городе будет установлен бюст в память о певце.



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Айрат Назипов