В центре Казани установят мемориальную доску в честь 150-летия Федора Шаляпина

Фото: Минкульт Татарстана

В Казани 13 февраля откроют мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Доску откроют на доме 10 по улице Пушкина в Казани. А уже в июне в городе будет установлен бюст в память о нем.

Кроме того, в министерстве запланировали ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате. Например, на этой неделе в Татарском академическом государственном театре им. М.Джалиля стартовал XLI Международный оперный фестиваль, который будет проходить на протяжении февраля. Также жителей и гостей города будут ждать экскурсии по «шаляпинским» местам.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Федор Шаляпин родился и вырос в Казани. Здесь же впервые выступил на театральной сцене. Русский оперный и камерный певец обладал уникальным басом. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений — оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста республики.

Накануне Банк России выпустил в обращение памятную двухрублевую серебряную монету «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России» (каталожный номер 5110-0178). Тираж монеты — 3 тысячи штук.

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Айрат Назипов