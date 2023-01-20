Марина Патяшина назвала инфекции, которыми жители Татарстана чаще всего болели в 2022 году
Благодаря ограничительным мерам, введенным в республике из-за COVID-19, татарстанцы меньше заражались различными инфекциями, однако болезни начали возвращаться. Такое заявление сделала глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.
— К третьему году пандемии наши привычные заболевания вновь стали занимать свою нишу. Наиболее активно проявляет себя грипп, с которым мы не встречались два года, — приводит ее слова ГТРК «Татарстан».
По ее словам, заболеваемость ОРВИ составляет 68%. Чаще всего жители Татарстана заражаются свиным гриппом.
— Наиболее значимый подъем мы видим по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, коронавирусной инфекции, клещевому боррелиозу и сальмонеллезу, — заявила она.
Всего в 2022 году рост заболеваемости в республике был выявлен по 28 инфекциям. По 13 из них превышен средний многолетний уровень.
В конце прошлого года глава Роспотребнадзора России Анна Попова указала на серьезные осложнения свиного гриппа. Она подчеркнула, что более 98% заболевших в 2022 году свиным гриппом не делали прививку в качестве профилактики борьбы с вирусом.
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