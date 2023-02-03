В России выявили 9 670 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 670 человек. Всего в стране на 3 февраля зарегистрировано 21 977 653 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 065 заболевших россиян. Это на 0,7% больше по сравнению с 2 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 6 311 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 368 340 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерло от СOVID-19 за сутки 46 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 194 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 3 февраля.



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Татьяна Демина