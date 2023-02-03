Главное о коронавирусе на 3 февраля: «Спутник V» в топе лидеров по числу привитых, «кракен» выявили в Туве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,1 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 76 человек. Всего на 3 февраля в республике зарегистрировано 195 450 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 244 человека, за минувшие сутки — 0. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 31 человека.



По состоянию на 3 февраля в Татарстане проведено 8 414 345 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 7 084 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 165,1.



Глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов отметил резкое сокращение материалов о правонарушениях в сфере соблюдения антиковидных ограничений санитарных норм в 2022 году. Сумма штрафов за данные нарушения оказалась значительной — 93,6 млн рублей, годом ранее она составляла 220 млн рублей. В перерыве совещания судей республики зампред ВС РТ по административным делам Эдуард Каминский уточнил «Реальному времени»: в сравнении с 2021 годом количество поступивших в суды материалов на нарушителей санитарного режима ввиду пандемии сократилось в 4,5 раза.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Михаил Мишустин: страны ЕАЭС совместными усилиями могут противостоять COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 670 случаев коронавируса, выздоровел 6 311 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 977 653, а выздоровевших — до 21 368 340. Госпитализировали за сутки 1 065 человек. Умерли за сутки 46 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 194 человек.



Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» вошла в топ других вакцин, которыми в мире привились больше всего людей. Как сообщает международный медицинский журнал Nature, восемь ведущих производителей вакцин от коронавируса выпустили всего более 16 миллиардов экземпляров лекарства — Из них 13 миллиардов вакцин применили в борьбе с COVID-19, что в результате помогло спасти более 20 миллионов жителей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страны евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместными усилиями могут противостоять COVID-19 и другим «самым сложным вызовам». Он также отметил, что несмотря на непростые реалии, сложившиеся сегодня на международной арене, ЕАЭС «действует слаженно и эффективно».

Фото: duma.gov.ru

В России обнаружили второй случай заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен», сообщает Роспотребнадзор. Вирус выявили в республике Тыва. В ведомстве отметили, что болезнь у пациента протекает легко. В пресс- службе Роспотребнадзора также добавили, что активное распространение подварианта «кракен» маловероятно.

Экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, который был арестован в июле 2022 года по делу о хищении более 900 миллионов рублей, экстренно госпитализировали. Супруга Митволя в беседе с «Коммерсантъ» рассказала, что ее муж ранее переболел коронавирусом.

Власти материкового Китая с 6 февраля снимут ограничения на поездки в Макао и Гонконг

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 671 272 397 раза, 6 837 888 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 541 962). На второй строчке — Индия (44 684 347), на третьей — Франция (39 737 713), на четвертой — Германия (37 810 199), на пятой — Бразилия (36 837 943).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 110 856). За ними следуют Бразилия (697 200), Индия (530 741), Россия (387 193, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 324).



За время пандемии было сделано 13 278 807 036 инъекции вакцины против коронавируса.

В Канаде до 5 апреля продлили антиковидные ограничения для прибывающих из Китая (КНР). В заявлении канадского минздрава отмечается, что вакцинация будет обязательно для всех пассажиров, в независимости от их национальности и статуса вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти материкового Китая с 6 февраля снимут ограничения на поездки в Макао и Гонконг. В заявлении госсовета КНР говорится, что сдавать тест на COVID-19 не нужно будет только тем гражданам, прибывшим из Гонконга и Макао, которые в течении последней недели не выезжали за границу. Однако им необходимо будет предоставить соответствующий медицинский сертификат — он должен быть получен не менее чем за 2 дня до въезда на территорию материкового Китая. Данная инициатива не коснется детей в возрасте до трех лет. В заявлении также говорится, что если у пассажира при въезде в материковый Китай обнаружат COVID-19, то ему нужно временно уйти на самоизоляцию и пройти лечение дома.

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Антон Гаврилов