В Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы «Озеро Черное»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы регионального значения «Озеро Черное» в Никольском сельском поселении Лаишевского района, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Согласно описанию, площадь объекта составляет более 44 кв. м. Госкомитету по биологическим ресурсам Татарстана постановили обеспечить в установленном порядке предоставление сведений о границах памятника в филиал Кадастровой палаты по региону.

Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

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Маргарита Головатенко