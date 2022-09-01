В Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы «Озеро Черное»
В Татарстане утвердили графическое описание границ памятника природы регионального значения «Озеро Черное» в Никольском сельском поселении Лаишевского района, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно описанию, площадь объекта составляет более 44 кв. м. Госкомитету по биологическим ресурсам Татарстана постановили обеспечить в установленном порядке предоставление сведений о границах памятника в филиал Кадастровой палаты по региону.
Контроль за исполнением постановления возложен на Госкомитет Татарстана по биоресурсам.
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