Татарстанцев оштрафовали за ковидные нарушения на 93 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов отметил резкое сокращение материалов о правонарушениях в сфере соблюдения антиковидных ограничений санитарных норм в 2022 году. При этом сумма штрафов за данные нарушения оказалась значительной — 93,6 млн рублей, годом ранее она составляла 220 млн рублей.



В перерыве совещания судей республики зампред ВС РТ по административным делам Эдуард Каминский уточнил «Реальному времени»: в сравнении с 2021 годом количество поступивших в суды материалов на нарушителей санитарного режима ввиду пандемии сократилось в 5,5 раза. Большая часть рассмотренных материалов этой категории поступила в суды в первом квартале прошлого года.

Заметим, в 2021-м по ковидным нарушения судами республики было рассмотрено 185 тысяч материалов.



Одновременно с этим в республике отмечен рост привлеченных к административной ответственности за экстремистские выступления.