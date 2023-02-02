Крупнейший прокатчик фильмов в России рассказал о сроках восстановления кинорынка

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Генеральный директор крупнейшего в России кинопрокатчика «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал, какие фильмы в ближайшем будущем заменят голливудские киноленты. Свое мнение он высказал «Ведомостям».

— Мы точно знаем, что замещать Голливуд нам есть чем. В нашей стране сейчас огромное количество собственных фильмов, готовящихся к выходу, запущенных в производство, которые в состоянии это сделать, — заявил Верещагин.

Также он дал прогноз о сроках восстановления кинорынка в России. По его словам, для возвращения кинопроката к уровню 2019 года потребуется два-три года.

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— У отечественного кинорынка есть потенциал по итогам 2023 года выйти на уровень 2021 года, когда в России еще прокатывались голливудские фильмы, — добавил он.

Напомним, в России предложили ввести в 2023 году мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Законопроект разработал Комитет Совета Федерации по экономической политике.

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Айрат Назипов