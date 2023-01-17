В ЕК анонсировали десятый пакет санкций против России
Евросоюз намерен ввести десятый пакет санкций против России, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN.
Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что новый пакет антироссийских мер будет в основном касаться «закрытия лазеек» в уже принятых ограничениях.
Фон дер Ляйен добавила, что предстоящие ограничения призваны также предусмотреть соответствующие последствия.
Евросоюз уже ввел девять пакетов санкций против России с начала спецоперации. В последний раз пакет ограничительных мер представили в декабре, согласно которым в черный список внесли еще около 200 человек и предприятий, включая четыре телеканала, три банка и компании оборонно-промышленного комплекса, экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и компоненты для них.
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