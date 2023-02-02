РКБ Татарстана проведет для школьников День открытых дверей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

РКБ Татарстана проведет День открытых дверей. На встрече будут присутствовать главный врач клиники Рафаэль Шавалиев и профессор КГМУ, главный терапевт Минздрава республики Диана Абдулганиева, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: realnoevremya.ru

На экскурсии врачи покажут будущим абитуриентам, как устроена работа учреждения: приемное отделение, отделение КТ и МРТ и рентгенохирургические операции. Встреча, организованная в рамках фестиваля медицины «Ангелы в белых халатах», продлится 2 часа.

День открытых дверей пройдет 4 февраля в 10.00. Приглашаются школьники 10—11 классов.

В республике численность врачей выросла на 6,7% за 5 лет. Если в 2017 году их насчитывалось 16 153, то в 2021-м уже 17 241. Вместе с этим за 5 лет сократилась численность среднего медицинского персонала — на 1,66%. В 2017 году в Татарстане работали 43 311 специалистов этой категории, в 2021-м — 42 592.

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Елизавета Пуншева