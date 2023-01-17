С сентября в вузах России введут обновленный курс истории страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минобрнауки России с 1 сентября планирует ввести обновленный курс истории страны в вузах. Об этом заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.

— Обновленный курс российской истории для студентов неисторических специальностей — весь этот курс центрируется историей российской государственности, он с 1 сентября будет внедрен, — цитирует ТАСС его слова.

Он также подчеркнул, что сейчас курс находится на стадии разработки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы ждем выхода поручения президента РФ, в котором срок должен быть установлен, сейчас идет активная работа по выработке и разработке этого курса, — уточнил он.

В октябре 2022 года Минобрнауки России сообщило, что с 1 сентября 2023 года изучение истории в вузах станет обязательным. В ведомстве также подчеркнули, что на предмет должно отводиться не менее 144 часов.

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Антон Гаврилов