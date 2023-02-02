На трассе Казань — Ульяновск пьяный водитель учинил ДТП

Фото: ГИБДД по Татарстану

Нетрезвый водитель устроил ДТП на 92-м км трассы Казань — Ульяновск в Буинском районе Татарстана, сообщили в ГИБДД по республике.



1 февраля 47-летний водитель Lada Granta, будучи пьяным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Largus. В результате ДТП пострадали оба водителя, их с травмами доставили в больницу.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Такая же ответственность предусмотрена за передачу управления автомобилем человеку в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). За повторное нетрезвое вождение предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин во вторник озвучил основные причины гибели людей на дорогах республики. Среди основных — человеческий фактор, выезд на встречную полосу (по этой причине погибает каждый третий), узкие дороги и стертая разметка.



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Маргарита Головатенко