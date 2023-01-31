Артем Хохорин назвал основные причины гибели людей на дорогах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МВД по Татарстану Артем Хохорин озвучил основные причины гибели людей на дорогах республики. Во-первых, человеческий фактор, ставший причиной 76 летальных случаев: кто-то уснул на рулем, кто-то отвлекся во время движения и вылетел в кювет, либо на проезжую часть неожиданно выбежал пешеход.

Каждый третий погиб из-за выезда на встречную полосу — 56 человек. Подобные ДТП регулярно происходят на федеральных и региональных дорогах. Но чаще всего это происходит на трассах «Казань — Оренбург» и «Казань — Ульяновск», отметил Артем Хохорин. В первую очередь это касается аварийного участка с 4 до 9 км. За последние 5 лет там случилось четыре ДТП — 67 граждан погибли, 9 получили ранения. По мнению министра, там необходимо провести работы по разделение встречных потоков движения. «Если на первой трассе работы идут эффективно, то про вторую я так сказать не могу», — обратился он к руководителю ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдару Мингазову.

— Предлагаю вам, Ильдар Галяутдинович, применить первоочередные меры. И обратиться в правительственную комиссию России для реконструкции аварийных участков, — сказал Артем Хохорин. Аналогичное решение требуется при подъезде к Кирову.

По словам Хохорина, в прошлом году на отдельных участках впервые применена дорожная разметка с шумовым эффектом, после чего ни одного ДТП не зарегистрировано. Но на этот год средства на разделение транспортных потоков не предусмотрены.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Третья причина аварий — узкие дороги. За последние 2 года 13 тысяч региональных дорог (всего 40 тысяч км) расширены. Но этого недостаточно для предотвращения рисков ДТП.

Следующая причина — риск ДТП увеличивает стертая разметка, из-за чего рост аварий зарегистрирован в 32 двух муниципальных образованиях Татарстана.

— Термопластик применяется только на четверти от необходимого количества дорог. Термопластик дороже, но, в отличие от краски, сохраняется 3 года, — отметил Артем Хохорин, сообщив, что распоряжением президента Татарстана выделено 250 млн рублей на прокладку разметки на 1 710 км дорог.

В заключение глава МВД по РТ предложил выступить с законодательной инициативой по ужесточению ответственности за повторные нарушения при обгоне. В прошлом году количество таких нарушителей выросло. Привлечь их к уголовной ответственности невозможно, несмотря на вступление в силу изменения в ст. 262.2 УК РФ (вводится уголовная ответственность за повторные нарушения). Во-первых, обгон должен быть зафиксирован инспектором ГИБДД, а не дорожной камерой фотофиксации, причем это должен быть третий случай. В результате в связи с такой ситуацией в Татарстане привлекли к ответственности двух водителей, а в целом в России — 55 человек.

За последние 5 лет аварийность на дорогах Татарстана значительно снизилась, достигнуты целевые показатели федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2022 году погибли 306 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева